Tırmanma Sezonu Manisa Demirci'de Açıldı

Demirci Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet Kulübü'nün destekleriyle Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen organizasyon, 4 ayrı kategoride farklı illerde 23 sporcunun katılımına sahne oldu.

23 Mart Cumartesi akşamı Demirci Cumhuriyet Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayan organizasyon 24 Mart Pazar günü 6,5 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda koşuldu. İlk kez bir otomobil sporları etkinliğine ev sahipliği yapan parkur sporcuların beğenisini kazanırken, yöre halkı da tüm gün boyunca yarış otomobillerini heyecanla takip etti.

3 çıkış sonunda Kategori 1'de Bursa'dan Citroen Saxo VTS ile Taner Oruç birinciliğin sahibi olurken, Kategori 2'de yine Bursa'dan Renault Clio Ragnotti ile Engin Apaydın, Kategori 3'de İzmir'den Renault Clio II Sport ile Ayhan Germirli ve Kategori 4'te de İstanbul'dan Mitsubishi Lancer EVO IX ile Cem Yalın birincilikleri paylaşan isimler oldular. Mahalli kategoride ise Kategori 1'de Ford Fiesta R1 ile Hakan Kerci, Kategori 2'de Honda Civic Type-R ile Hüseyin Yıldırım, Kategori 3'te Peugeot 106 GTI ile Mustafa Nazik ve Kategori 4'te de Renault Clio RS ile Emre Zümrüt birincilik kürsüsüne çıkan sporcular oldular.

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 04-05 Mayıs tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan ikinci ayak yarış ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler