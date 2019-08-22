Haberler» Güncel» Haber

Tırnakçılar polisi uzun süre koşturdu

22.08.2019 15:48 Tırnakçılar polisi uzun süre koşturdu


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Kremlin: "Putin ile Erdoğan önümüzdeki günlerde Suriye'yi görüşebilir"
17:00   47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali
16:58   Bakan Koca: Potansiyel ülkelerde sağlık ataşesi görevlendirmeyi planlıyoruz
16:58   DHA YURT BÜLTENİ - 17
16:58   Bakan Koca, Cibutili mevkidaşıyla görüştü
16:58   Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri
16:58   Van Kalesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı