Kaynak: AA

Bursa'nın İznik ilçesinde, 2 kadının markette tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi'nde Yakup Has'a ait markete gelen çarşaflı 2 kadından biri, 200 lira bozdurmak istediğini belirtti.İş yeri sahibine 200 lirayı bozduran kadın, paranın 100 lirasını saklayıp, 100 lira eksik verildiğini söyledi. Bunun üzerine 100 lira daha alan şüpheli, diğer kadınla marketten ayrıldı.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Has, polise başvurdu.Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, kadının tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık marketteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.