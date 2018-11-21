Tiroit Göz Çıkıklığına Yol Açabilir"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Konuk, tiroit hastalığının gözleri etkilediğini söyledi. Türk Oftalmoloji Derneği
(TOD) 52. Ulusal Kongresi dolayısıyla Antalya
'da bulunan Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözde bir miktar çıkıklığın güzel göz belirtisi olmakla beraber, bazen sistemik hastalıkların bir bulgusu olarak da ortaya çıktığını söyledi.
Konuk, özellikle Karadeniz Bölgesi
'nde daha fazla olmakla birlikte Türkiye
'de iyot eksikliği nedeniyle tiroit hormonunun fazla çalışması nedeniyle hipertiroidin çok sık görüldüğünü ve bu hastaların ortalama yüzde 30'unda 6 ay ile 1 yıl arasında göz belirginleşmesi ortaya çıktığını aktardı.
Hastanın kendisinin veya yakınındaki kişilerin genelde göz belirginleşmesini fark edemediğini, uzun dönem hastayı görmeyen kişilerin bu durumu anladığını söyleyen Konuk, şu bilgileri verdi:
"Hastalar gözlerindeki çıkıklığı fark edemedikleri için doktora da başvurmamakta. Erken dönemde tiroide bağlı göz bulguları, gözde kızarıklık ve şişlikle karşımıza gelmekte ve genellikle konjonktivit, yani göz yüzeyinin enfeksiyonu zannedilerek tedavi edilmekte ve bu nedenle çok kıymetli bir zaman atlanabilmektedir. Eğer bir tiroit rahatsızlığı bulgusu varsa bu hastalarda tiroide bağlı göz çıkıklığı olabileceği öngörülerek mutlaka tetkiklerin yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir çünkü gözde çıkıklık başladıktan sonra onu tekrar göz çukuruna, yani orbitaya oturtmak çok zahmet gerektiren bir işlemdir. Tiroit hastalarındaki gözde kızarıklık, şişkinlik, aşırı sulanma varsa tiroide bağlı göz bozukluğunun ön bulgusu olarak düşünülmesi gerekmektedir."
Sigara kullanımı tedaviyi olumsuz etkiliyor
Tiroit dışında da gözde belirginleşme olabileceğine işaret eden Konuk, "Gözümüz 4 sağlam duvarı bulunan bir oda içinde bulunur. Burada gözümüz dışında farklı eşyalar da bulunur. Gözümüzü hareket ettiren kaslar, gözümüzün etrafındaki yağ dokuları da bu çukurun içinde yer tutarlar. Buradaki her dokunun kendine ait iyi veya kötü huylu tümörleri, göz çukurunun enfeksiyonları da bu odana yeni eşya oluşumuna sebep olabilir. Bu yeni eşya oluşumları da gözü kapıdan dışarı iter ve çıkıklık meydana gelebilir." diye konuştu.
Göz çıkıklığına sebebiyet veren tablonun iyi irdelenmesi ve bir tedavi planının uygulanması gerektiğini kaydeden Konuk, çeşitli ilaç veya cerrahi uygulamalarla öne doğru çıkmış olan gözlerin tekrar yerine yerleştirilebildiğini bildirdi.
100 tiroit hastasından 30'unda göz çıkıklığı görülüyor
Her 100 tiroit hastasından ortalama 30'unda göz çıkıklığı görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Onur Konuk, "Tiroit hastalarının öncelikle başvurmaları gereken doktorlar endokrinoloji hekimleri. Biz bu tür hastalarda endokrinoloji hekimleri ile birlikte çalışıyoruz. Tiroit hastalarının düzenli olarak 6 ayda bir veya yılda bir kere radyolojik bulgularla takip ediyoruz. Eğer gözde bir belirginleşme olursa hemen müdahale ediyoruz." dedi.
Sigara kullanımının da bu tür hastalarda çok riskli olduğunu ifade eden Konuk, şunları belirtti:
"20 yıllık tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim ki hastanın tiroidi varsa ve çıkık göz bulgusu ortaya çıktıysa sigara içen hastalarda çok daha fazla ilaç kullanmamız hatta bu hastalara çok daha fazla cerrahi müdahale yapmamız gerekiyor. Bu yüzden hastaların sigaradan uzak durmaları gerekiyor çünkü sigara ilaç ve cerrahi tedavilerimizi olumsuz yönde etkiliyor."
Konuk, normal kişilerin de eski fotoğraflarına bakarak gözlerindeki değişimleri takip etmelerinin, bulguları karşılaştırmalarının ön tanı alma anlamında kendi kendilerini muayene etmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Gazi Üniversitesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:59