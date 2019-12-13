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Tirsan Kardan'a Ar-Ge ödülü Tirsan Kardan Bakan Varank'ın elinden ödül aldı

Tirsan Kardan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nde A grubu Ar-Ge merkezleri kategorisinde birincilik ödülü aldı.

13.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:29Tirsan Kardan'a Ar-Ge ödülü Tirsan Kardan Bakan Varank'ın elinden ödül aldı

Tiryakiler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki ve Tirsan Kardan Ar-Ge Müdürü Ferit Simsaroğlu birincilik ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Ar-Ge merkezleri 2018 yılı performans değerlendirmesinde verilen Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet başvuru yoğunluğu gibi kriterler göz önüne alınarak yaptığı performans değerlendirmelerinde A grubu Ar-Ge Merkezleri kategorisinde birincilik ödülüne Tirsan Kardan layık görüldü.

"Bakanlıktan her zaman destek gördük"

Türkiye ve dünyada önde gelen ticari araç üreticileri ile savunma sanayimizin kardan şaftları ihtiyaçlarına yönelik üretim yaptıklarını söyleyen Tiryakiler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Tiryaki, yapılan çalışmalar sonucunda bu ödülü layık görülmenin gurur verici olduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden bu ödülü almanın firmayı onore ettiğini dile getiren Tiryaki, "Tirsan Kardan'da Ar-Ge faaliyetlerimize verdiğimiz önem sayesinde dünyada rekabetin çok yoğun olduğu otomotiv ve tedarik sanayisinde hep tercih edilen olduk. Sanayi ve Teknoloji bakanlığımız da bu çalışmalarımızı her zaman destekleyip bizlere cesaret veriyor ve çalışmalarımızı teşvik ediyor. Bakanlığımıza ve onun nezdinde devletimize bu konuda verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Mehmet Tiryaki, Güncel

Kaynak: Bültenler

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