Tirsan Kardan'a patent ödülü

Türkiye ve dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinin kardan mili tedarikçisi olan Tirsan Kardan, 2014-2018 yılları arasında Manisa ilinde en fazla patent başvurusu yapan firmalar arasında ikinci sırada yer alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilirken, törene Türk Patent ve Marka Kurumu, Manisa Valiliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Celal Bayar Üniversitesi yöneticileri katıldı.

"Patent başvurularında üst sıradayız"

2014-2018 yılları arasında Manisa ilinde en fazla patent başvurusu yapan firmalar arasında 2.lik ödülünü, firma adına Teknik Operasyonlar Direktörü Korkut Taşan, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın elinden aldı. Ödül aldıktan sonra açıklama yapan Tirsan Kardan Teknik Operasyonlar Direktörü Korkut Taşan, tasarım süreçlerindeki fikri hakların korunarak iç ve dış pazarlardaki rekabetçiliğinin arttırılması konusunda 15 yılı aşkın bir süredir çalıştıklarını söyledi. Ar-Ge personeli başına düşen patent başvuru sayısında da yüksek bir oran yakaladıklarını belirten Taşan, "Aldığımız ödülü sektörel açıdan değerlendirdiğimizde otomotiv tedarik sanayinde üretim yapan firmamızın faaliyet gösterdiği sektörün teknoloji alan önceliği açısından ülkemizde en ön sıralarda olmamasına rağmen firma olarak patent başvurularında en üst sıralarda yer almamız bizleri gururlandırıyor" dedi.

"Sektörün önde gelen firmalarından biriyiz"

Yeni Ar-Ge tesislerimizle patent ve faydalı model başvurularının daha da artacağını ifade eden Taşan, "Bugün aldığımız bu çok anlamlı ödülün yerli ve milli ürünler tasarlanması, üretilmesi ve bu ürünlere ait fikri hakların korunması konusunda süregelen çabamızı daha da arttırması konusunda bizleri ciddi anlamda motive ettiğini söyleyebilirim. Sektörümüzün önde gelen firmalarından biri olarak hedefimizi daha da yukarıya taşıyacak olmamızın bizleri son derece mutlu edeceğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.