Tiryakioğlu ailesinin acı günü
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi.
08.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:21
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun annesi Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi.
Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Annesinin ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Ahmet Tiryakioğlu ve kardeşlerini sevenleri ve dostları acılı gününde yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, CHP İl Başkanı Hayri Sucu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. - GAZİANTEP
Nigar Tiryakioğlu'nun cenazesi Şireci Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Annesinin ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Ahmet Tiryakioğlu ve kardeşlerini sevenleri ve dostları acılı gününde yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, CHP İl Başkanı Hayri Sucu'nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Tiryakioğlu ailesinin acı günü
Etiketler : Gaziantep Ticaret Borsası, Ahmet Tiryakioğlu, Meclis Başkanı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu