TİSK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Milletimizin benzeri görülmemiş mücadelesiyle elde ettiği Büyük Zafer'den sonra kurulan cumhuriyetimiz bugün de istikrarını koruyor. Ülkemiz, uluslararası alanda gücünü sürekli artırarak yükselmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akkol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması olduğunu anımsattı.

Bu yıl Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Milletimizin benzeri görülmemiş mücadelesiyle elde ettiği Büyük Zafer'den sonra kurulan cumhuriyetimiz bugün de istikrarını koruyor. Ülkemiz, uluslararası alanda gücünü sürekli artırarak yükselmeye devam ediyor. Bu sağlam temelden güç alan birlik ve beraberliğimize, bugün de kimsenin zarar veremeyeceğine inancımız tam. İşveren camiası olarak; ülkemizin ekonomik, demokratik ve refah seviyesini uluslararası alanda daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bırakılan mirası geleceğe taşımak için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz."

Akkol, şahsı ve TİSK camiası adına cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle anıp, gazilere saygılarını sunarak, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA