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TİSK Yönetim Kurulu üyeleri Cafe Down'u ziyaret etti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu üyeleri, engellilerin istihdam edildiği Cafe Down'u ziyaret etti.

27.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:58 TİSK Yönetim Kurulu üyeleri Cafe Down'u ziyaret etti
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu üyeleri, engellilerin istihdam edildiği Cafe Down'u ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Ankara Kızılay'da faaliyet gösteren kafeyi ziyaret eden TİSK üyeleri, kendilerine ikramda bulunan engelli çalışanlarla çay içti ve sohbet etti.
Engelli vatandaşların motivasyonlarını artırarak iş hayatına kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten TİSK Başkanvekili Nevzat Seyok, konfederasyon olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.
Seyok, engellilerin topluma faydalı bireyler haline gelmeleri adına yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti.
İstihdamın artması için ciddi çalışmalar yaptıklarına değinen Nevzat Seyok, 10 bin engelli vatandaş için belirlenen farklı çalışma alanlarında bir yıl içinde eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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