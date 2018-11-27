Tiski'nin 2019 Yılı Gider Bütçesi Belirlendi

Trabzon
İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) 2018 yılı 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Seyfullah Kınalı
'nın başkanlığında gerçekleştirilen oturumda TİSKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılı yatırım programı, 2019 Yılı performans programı, 2019 yılı tarife cetveli ve 2019 yılı mali yılı bütçe tasarısı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
'nun daha önce kamuoyuna açıkladığı şekilde içme suyu ücret tarifesine zam yapılmadığı oturumda, TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı gider bütçesi ise 562 milyon lira olarak belirlendi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, genel kurulda yaptığı konuşmada, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal
'a ve TİSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
Kınalı, TİSKİ Genel Müdürlüğün il genelinde çok önemli yatırımlara imza attığını belirtti.
TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal ise her geçen yıl daha da güçlenen bir kurum haline geldiklerini belirterek "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Genel Kurulumuzun tensipleri ile kısa sürede ciddi işler yaptık. 2019 yılında da çok önemli yatırımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.
Kınalı,Trabzon