Haberler» Güncel» Haber

Tisna bilim heyetinden Başkan Serkan Acar'a teşekkür

Aliağa'nın Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tisna antik kentinde 24 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde yüzey araştırmalarını gerçekleştiren arkeoloji bilim ekibi, arkeolojik çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

03.09.2019 17:54 Tisna bilim heyetinden Başkan Serkan Acar'a teşekkür
Aliağa'nın Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tisna antik kentinde 24 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde yüzey araştırmalarını gerçekleştiren arkeoloji bilim ekibi, arkeolojik çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması, 2018 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle gerçekleştiriliyor. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan başkanlığında farklı üniversitelerden geniş katılımlı bilim heyeti ile yürütülen çalışmalara Aliağa Belediyesi de tam destek veriyor. Tisna arkeolojik yüzey araştırmalarının başkanlığını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan, Aliağa Belediyesine gönderdiği bildiri ile yüzey araştırmalarına verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a bilim kurulu adına teşekkür etti.

Araştırma başkanı Emre Erdan imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi: "2019 Yılı Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle birlikte 24 Haziran-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında 16 gün Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan başkanlığında farklı üniversitelerden geniş katılımlı bilim heyeti ile yürütülmüştür. 2019 yılı yüzey araştırmaları sırasında verdiğiniz destekler araştırmalarımızın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Aliağa'nın kültürel mirasının tespiti ve korunması adına bilim insanlarına sağladığınız özverili destek ve çabalarınız için çok teşekkür ederiz." - İZMİR

Serkan Acar, Arkeoloji, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00   A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
20:58   "Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"
20:56   FETÖ'cüleri menfezde yakalayan komutan Erzurum'da göreve başladı
20:56   Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi
20:54   Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un acı günü
20:54   Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
20:51   Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması