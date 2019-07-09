09.07.2019 20:26
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü

Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.
Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Sandalye fabrikasında çalışan Enver K.(26), lavaboya gittikten sonra, çay içtikleri yerde öğle molasında unuttuğu tişörtünü almak için balkona çıktı. Bu sırada fabrikanın bahçesinde bulunan elektrik tellerinden biri alev aldı. Alev alan tel koparak genç adamın üzerine düştü. Olayı gören fabrika çalışanları Enver K.'nin yardımına koştu. Ağır yaralanan Enver K, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver K, daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:13   - Bursa'da hamile köpeği "havlıyor" diye tüfekle katlettiler
21:05   Silah satıcısını bacağından vurdu, kurşunların arasında kalan müşteri ölümden kıl payı kurtuldu.
21:03   Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi
21:02   Özalp'ta trafik kazası; 6 yaralı
20:56   Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslara jet iddianame
20:52   Elektrikler kesildi, trafiğin kontrolü polislere kaldı
20:51   Afyonkarahisar'da orman yangını