Haberler » Spor » Tita, futbola veda etti - Spor

Tita, futbola veda etti

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan Sidney Cristiano Dos Santos Tita, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu.

22.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:03Tita, futbola veda etti
'de uzun yıllar futbol oynayan Sidney Cristiano Dos Santos Tita, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Tita, kendisine bugüne kadar destek veren herkese ve tüm futbolseverlere teşekkür ederken, yaptığı açıklama ile futbolculuk yaşamına nokta koyduğunu açıkladı.

Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü profesyonel kariyerine, futbola virgül koyarak veda ettiğini paylaşan Tita, "Ülkem Brezilya'da başladığım kariyerime, vatandaşı olduğum Türkiye'mde nokta koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ankara'da başlayan, Antalya'da devam eden, Mersin, Gümüşhane ve Nevşehir'de son bulan uzun ve güzel yıllar boyunca bana güvenen, desteğini esirgemeyen başta ailem, dostlarım, kader birliği yaptığım futbolcu arkadaşlarım, antrenörlerim, yöneticilerim ve Türk futbolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Futboldan değil, formasını giydiğim her kulüpte bana gösterilen sevgi ve saygıdan uzak kalacağım için hüzün yaşıyorum. Başta torunlarıma anlatacağım bir sevgi çemberinin içinde futbol oynama şansı bulduğum Antalyaspor ve artık memleketim olarak gördüğüm Antalya olmak üzere, futbol yaşantımda formasını giydiğim her kulübe, şehre ve taraftarlarına minnet borçluyum" dedi. - ANTALYA

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:37 Başkan Büyükkılıç açıkladı
15:36 Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda
15:33 Tita futbolu bıraktığını açıkladı
15:32 Kayserispor'a kadın başkan adayı (FOTOĞRAF)
15:29 Kartallı sporculardan uluslararası başarı
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
12:51 Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 70 milyonluk stat bomboş kaldı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:28 Ozan Tufan, Fenerbahçe'den en az 4 yıllık sözleşme istiyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:42:32