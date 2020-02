Afyonkarahisar'da dövüş sporlarına merakıyla kick boks ve muaythaiye başlayan, bu yıl Türkiye şampiyonu olan "Titan" lakaplı milli sporcu Kübra Kocakuş, her iki branşta da Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya hedefiyle çalışıyor.Dövüş sporları içeren film merakı ve sınıf arkadaşının tavsiyesiyle 6 yıl önce kick boks ile muaythai ye başlayan Kübra Kocakuş (23), 2015'te Türkiye ikinciliği, ilerleyen yıllarda sırasıyla Türkiye şampiyonluğu, üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma girdikten sonra da Avrupa üçüncülüğü elde etti.Kulüpteki sporcu arkadaşlarınca "Titan" olarak hitap edilen Kocakuş, bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda low king kategorisinde ve Nevşehir'de yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası elit kategoride altın madalyanın sahibi oldu.Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Kocakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanatlarını öğrenmek için geldiği spor salonunda daha sonra kick boks maçlarına çıkmaya başladığını söyledi.Aldığı galibiyetler sonrasında kick boksa devam etmeye karar verdiğini dile getiren Kocakuş, "Enerjim çoktu ve bir şeylere harcamak istiyordum. Daha sonra bir arkadaşımın sayesinde bu spor salonuna başladım. Antrenmanlarla da enerjimi attığımı görünce de çok hoşuma giden kick boksa devam ettim. Akabinde de muaythaiye başladım." dedi."Kick boksu şiddet amaçlı yapmıyoruz"Kübra Kocakuş, antrenmanların kendisine fiziki ve zihinsel gelişim açısından katkı sağladığını vurguladı.Erkek arkadaşlarının kendisinden genelde korkmadıklarını aktaran Kocakuş, şunları kaydetti:"Spor salonunda antrenmanlarda gördüklerinde benden çekinen arkadaşlarım oluyor. Biz bu sporu zaten şiddet amaçlı yapmıyoruz. En başta kendimizi savunmak ve formumuzu korumak için öğreniyoruz. Bütün arkadaşlarıma ve kadınlara bu sporu tavsiye ediyorum. Bir sporu erkek yapar, kız yapamaz diye de bir şey yok. Çünkü hiçbir insan aynı değil, herkesin yapısı farklı. Bence herkes istediği zaman her şeyi yapabilir. Hatta insanın enerjisini ve stresini de atmaya yardımcı oluyor. Önceleri babam da benim kick boks yapmamı istemiyordu. Daha sonra şampiyonluklar almaya başlayınca babamın da hoşuna gitmeye başladı. Şu anda beni hep destekliyor."Kick boks ile muaythai branşlarında ilerlemek istediğini anlatan Kocakuş, "Hedefim tabii ki dünya şampiyonluğu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Öğretmenlik yaparak geleceğimi şekillendirmek de isterim ama bu spor dallarında elimden geldiği kadar ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.Serdar Şanlı: "Kübra'nın spor disiplini ve anlayışı çok iyi"Muaythai Milli Takımı Antrenörü Serdar Şanlı da 13 yıldır kick boks ile muaythaide Türkiye'ye kazandırdığı 25 milli sporcunun Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece elde ettiğini aktardı.Savunma sanatını öğrenmek için spor kulübüne gelen Kübra Kocakuş ile 2014 yılından beri çalıştığına değinen Şanlı, şunları kaydetti:"Kübra'nın yetenekli olduğunu gördük. Daha sonra maçlara götürmek için ailesiyle görüştük. Ailesinden aldığımız izinle götürdüğümüz maçlarda ilk olarak 2015 yılında Türkiye ikinciliği elde etti. Akabinde katıldığı her turnuvada dereceler elde etti ve milli sporcu da oldu. Kübra, kadınlar içerisinde ve kendi sıkletinde değil Türkiye'de, dünyada bile yanına yaklaşılmayacak kadar iyi bir sporcu. Bunu biz iyi biliyoruz. İnşallah, bundan sonra dünyada ve Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıracak bir sporcu. Kübra'nın spor disiplini ve anlayışı çok iyi. Kendi yeteneğini de bunlara kattığımızda son 10 yıla dünyaya damga vuracağımıza inanıyorum."