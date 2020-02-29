Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Titanların Savaşı oyuncuları ve Titanların Savaşı özeti!

Titanların Savaşı filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Titanların Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Titanların Savaşı konusu nedir, Titanların Savaşı oyuncuları kimler ve Titanların Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TİTANLARIN SAVAŞI FİLMİNİN ÖZETİ

Nihai güç için süren mücadele, insanları krallara karşı ve kralları da tanrılara karşı kışkırtmaktadır. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş ta dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus (Sam Worthington), ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades (Ralph Fiennes)'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus (Liam Neeson)'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hades'e karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Louis Leterrier

Oyuncular: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Alexa Davalos

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 2 Nisan 2010 Cuma

Senaryo: Phil Hay, Matt Manfredi

Yapımcı Firma: Legendary Pictures [us]

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD