Titanların Savaşı filmi konusu nedir? Titanların Savaşı oyuncuları ve Titanların Savaşı özeti!

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TİTANLARIN SAVAŞI FİLMİNİN ÖZETİ
Nihai güç için süren mücadele, insanları krallara karşı ve kralları da tanrılara karşı kışkırtmaktadır. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaş ta dünyayı yok edebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus (Sam Worthington), ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades (Ralph Fiennes)'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus (Liam Neeson)'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hades'e karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.
TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Louis Leterrier
Oyuncular: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Alexa Davalos
Tür: Aksiyon, Fantastik
Yapım Yılı: 2010
Vizyon Tarihi: 2 Nisan 2010 Cuma
Senaryo: Phil Hay, Matt Manfredi
Yapımcı Firma: Legendary Pictures [us]
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD