"Titrek kavak ormanları" Erciyes'e nefes oluyor

Küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyen titrek kavak ağaçları, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes 'e adeta soluk oluyor.Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 rakımıyla misafirlerine sunduğu temiz havasına, geniş alanlara yayılan titrek kavak ağaçları oksijen desteği sağlıyor.Kök sürgünüyle yayılan ve öncü ağaç olarak nitelendirilen titrek kavak ağaçları, yeşil yapısı ve tertemiz doğasıyla Erciyes'te güzel görüntüler oluşturuyor.Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıtalar arasında bile tohumu uçuşabilen titrek kavak ağacının oluşturduğu güzel bir orman parçasının Erciyes'te bulunduğunu söyledi.Erciyes'in bu özelliğini ön plana çıkarmak için Kayseri 'de "Titrek kavağın biyolojisi, silvikültürel özellikleri ile orman endüstrisinde kullanımı" konulu çalıştay düzenlediklerini belirten Turna, şunları kaydetti:"Titrek kavak, Türkiye için çok önemli bir tür ama Türkiye ormancılığında ikinci plana atılmış. Erciyes Dağı'nın bir özelliğini gündeme taşımak istedik. Burada bir proje çalışmamız var. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ve Orman Genel Müdürlüğünde çalışan elemanların da bu konuda ilgisi vardı. Bunu netleştirebilmek için üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Orman Genel Müdürlüğünün uzman ekibini çağırarak bir çalıştay programladık. Ben daha önce Erciyes Dağı'nda titrek kavak ormanlarını gördüğüm zaman şaşırmıştım. Gerçekten burada çok güzel bir orman parçası var. Titrek kavak, Erciyes'in her tarafında var. Şunu iddia edebilirim ki Türkiye'nin en iyi ormanlarından biri burada. Türkiye'de çok geniş bir yayılışı olan tür. Bizim planlarımızda Trabzon, Giresun, Amasya ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü söylenmesine rağmen verileri incelediğinizde Kayseri'nin de bunlardan geri kalmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla titrek kavak ormanları Kayseri için son derece önemli ama Erciyes özelinde çok daha önemli. Bu ormanların geleceğinin ne olması lazım, nasıl işletilmeli, bunları masaya yatırmak için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü önderliğinde bu çalıştay programlandı."Titrek kavağın Erciyes'te küçümsenemeyecek kadar geniş alana yayıldığını anlatan Turna, "Titrek kavak öyle bir ağaç ki kilometrelerce hatta kıtalar arasında bile tohumu uçuşan bir tür. Bu tohumlar her yere gidebiliyor. Biz ormancılıkta buna öncü ağaç diyoruz." dedi."Umut verici bir tür"Kurak bölgelerin ağaçlandırılmasında titrek kavağın kullanılabileceğini dile getiren Turna, şu bilgileri aktardı:"En önemli özelliği eksi 70'lere kadar dayanıklı. Dondan ve aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. İklime uyum sağlıyor. Hemen hemen her tür toprakta yetişen bir türdür. Bakı seçmiyor ve biraz nem isteği var. Erciyes'te 1984'ten beri 4,5 milyon metrekarelik alanda yayılışı var. Türkiye genelinde yaklaşık 255 milyon metrekare. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Umut verici bir tür. Biz önemsiyoruz. Bu çalıştayda da Türkiye'nin gündemine taşınacağını düşünüyoruz. Türkiye'de hep kötüler anlatılır ama orman alanlarının arttığı gerçeğini kimse inkar edemez. Bunda da titrek kavak, meşe gibi, ardıç gibi türlerin çok büyük önemi var. Tabii en önemlisi titrek kavak. İç Anadolu gibi kurak bölgelerde ağaçlandırmalarda kullanılabilirliği üzerinde projeler başlatılmış. Yurt dışında yapılan çalışmalarda küresel iklim değişiminden etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek türlerden bir tanesi. Titrek kavak, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık arttıkça daha yükseklere kadar çıkabilecek bir tür. Bu anlamda da son derece önemli. Bunun yaygınlaştırılması, İç Anadolu gibi kurak bölgelerde, bozkırda ağaçlandırmalarda kullanılabilirliği üzerinde projeler başlatılmış."