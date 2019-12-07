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"Titreşen Katmanlar" sergisi Bağımsız Sanat Vakfı'nda açıldı

Sanatçı Kağan Çelik'in "Titreşen Katmanlar" sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.

07.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:54
Sanatçı Kağan Çelik'in "Titreşen Katmanlar" sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.
Ahşap, opal cam, deri, kumaş, keçe ve yapboz parçaları gibi materyaller kullanarak kontrplak üzerine üç boyutlu eserler üreten sanatçının ilk kişisel sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
AA muhabirine sanat yaklaşımı ve sergilenen eserlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, eserlerinde birim geometrisini kullandığını belirterek, "Bu geometrik şekillerde hücreler, insan organları, diller ve medeniyetler var. İşlerim biraz plastik sanatlara giriyor, heykel olarak nitelendirenler de oluyor ama çıkış noktam birim geometrisidir." dedi.
Sanatçı, eserlerindeki her bir birimin bir sembole karşılık geldiğini vurgulayarak, eserlerinde insanlık ve medeniyet tarihine birtakım atıflar olduğunu söyledi.
Sergilenen çalışmalarını üretmeye üç yıl önce başladığını ifade eden Çelik, "Çalışmalarımda derinlik ve estetik kavramlarını göstermeye çabalıyorum. 'Titreşen Katmanlar' isminde de yatay çizgilerle katmanları, dikey çizgilerle de titreşimi anlatmaya çalıştım. Birim geometrisi oransallıkla alakalı olduğu için bütünü kapsadığını da düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Neil de Grasse Tyson'un "Hepimiz birbirimize biyolojik olarak, dünyaya kimyasal olarak, evrene anatomik olarak bağlıyız. Evrenin içerisindeyiz, evren de bizim içimizde." sözünü hatırlatan sanatçı, sanat yaklaşımını, "insanın mekanla ve varoluşla kurduğu bağlantıları keşfetmek" olarak açıkladı.
Sergi küratörü Hülya Yazıcı ise daha çok genç sanatçıların eserlerini sanatseverlere sunmayı amaçladığını dikkati çekerek, "Değerli bulduğum, işlerini beğendiğim sanatçılara yer veriyorum. Kağan Çelik'in ilk kişisel sergisi bu. Aslında gecikmiş bir sergi olduğunu düşünüyorum. Minimalist bir sanatçı ve eserlerinde, insan, mekan ve varlık ilişkisini kurmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
15 eserin yer aldığı sergi, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

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