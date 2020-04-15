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Tivibu abonelerine sinema hediye

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da sinema kanalları tüm abonelerin kullanımına açıldı.

15.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:18
Tivibu abonelerine sinema hediye
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da sinema kanalları tüm abonelerin kullanımına açıldı.
Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda herkesin evde kalmasının önem taşıdığı bu dönemde, Tivibu Uydu ve IPTV platformlarındaki sinema kanallarını platform abonelerine ücretsiz sunuyor.
Tüm Tivibu aboneleri, paketlerinden bağımsız olarak hem Tivibu hem de Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından tüm sinema kanallarına 15 Mayıs'a kadar ücretsiz erişebilecek.
Farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilerine sinema arşivi sunan Tivibu, HD yayın yapan Sinema TV, Sinema Yerli, Sinema Aksiyon, Sinema Komedi ve Sinema 1001 kanallarında yer alan yapımları, kaçıranlar için, aynı isimli ikinci kanallarda (HD 2) iki saat gecikmeli yayınla sunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, TV, Ekonomi
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