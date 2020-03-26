Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini "online" açıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Kadıköy'deki Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini tiyatroseverlere online açacak.
26.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:42
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Kadıköy 'deki Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini tiyatroseverlere online açacak.
Tiyatro Ak'la Kara'dan yapılan açıklamada, tiyatroseverler için tüm oyunların online olarak internet üzerinden yayınlanacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Sanatseverler her yeni güne yeni bir oyunu online olarak izleyebilecek. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı 'Patron Kim' oyununu 'https://www.tiyatroaklakara.com' internet adresinde izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Tiyatro Ak'la Kara'dan yapılan açıklamada, tiyatroseverler için tüm oyunların online olarak internet üzerinden yayınlanacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Sanatseverler her yeni güne yeni bir oyunu online olarak izleyebilecek. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı 'Patron Kim' oyununu 'https://www.tiyatroaklakara.com' internet adresinde izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA