Haberler » Güncel » 'Tiyatro Cepte' ekibi ile neşeli anlar - Haber

"Tiyatro Cepte" ekibi ile neşeli anlar

Manavgat Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği tiyatro etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

13.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28
Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği tiyatro etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. "Tiyatro Cepte" ekibi'nin 2 seans olarak gösteri yaptığı oyunlar, Manavgatlılara keyifli anlar yaşattı.

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde oynanan ve iki seans şeklinde gerçekleşen oyunların gündüz seansı bölümünde bin öğrenciye skeç oynayan tiyatro ekibi, "Bir Okul Yaptıralım" adlı oyununu minik çocuklar için sergiledi. Oldukça neşeli anların yaşandığı tiyatro gösterisinde çocuklar da sahneye gelerek rol aldı. Akşam seansında ise yetişkin grubuna hitap eden oyun sergilendi. "Bahaneler" adlı tiyatro gösterisinde, evlilik skeçlerinin yer aldığı bölümler ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Gösterinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına plaket ve çiçek takdimi yaparak konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ise, kent halkının tiyatroyu benimsediğini ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA

İbrahim Sözen, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:16:38