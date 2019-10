Tiyatro festivali için bir günde 45 bin kişi başvurdu

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen ve bir günde 45 bin kişinin katılmak için talepte bulunduğu "Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali" devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde Yunanistan'dan Savvas Stroumpos tarafından "The Method of Theodoros Terzopoulos" ve Alman tiyatro topluluğu Familie Flöz tarafından "The Masks of Familie Flöz" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Festivalde düzenlenen tiyatro oyunları kapsamında ise bugün saat 20.30'da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Familie Flöz, "Teatro Delusio" adlı performanslarını sahneleyecek.

Festival kapsamında 20 Ekim'de Çekya'dan dans grubu VerTeDance "Correction", 25 Ekim'de Taganka Tiyatrosu "Tartuffle", 30 Ekim'de Semaver Kumpanya "Cimri", 1 Kasım'da Erdal Beşikçioğlu "Bir Delinin Hatıra Defteri", 5 Kasım'da Baba Sahne "Don Kişot'um Ben", 7 Kasım'da DasDas "Joseph K.", 8 Kasım'da Şener Şen'in oynadığı "Zengin Mutfağı", 9 Kasım'da "Kürk Mantolu Madonna" adlı oyunlar sahnelenecek.

Etkinlikte 20-25 Ekim'de Pierre Nadaud tarafından "Physical Theatre and Dramatic Clowning", 25-27 Ekim'de Güray Dinçol tarafından "Şiirsel Komedi-Bir Clown Araştırması", 26-29 Ekim'de Cecile Richards tarafından "The Living Voice", 28-30 Ekim'de Zwaantje de Vries tarafından "The Roy Hart Method on Movement and Voice", 31 Ekim-2 Kasım'da Gregorz Bral tarafından "Bral Acting Method", 31 Ekim-3 Kasım'da Çağıl Kaya, Didem Kırış ve Salih Usta tarafından "Fiziksel Anlatım ve Yaratıcı Süreç", 4-9 Kasım'da Kameron Steele tarafından "Suzuki Method of Actor Training", 7-9 Kasım'da Bedirhan Dehmen tarafından "Dans/Tiyatro Kesişiminde Beden ve Hareket" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festivalde 20 Ekim'de Özlem Hemiş "Çağdaş Sahnenin Seyri", 22 Ekim'de Uluç Esen "Sanat ve Zanaat İlişkisi", 25 Ekim'de Semih Çelenk "Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak Mı?", 26 Ekim'de Fakiye Özsoysal, Elif Candan ve Arda Öztürk "Tiyatroda Toplumsal Cinsiyet", 28 Ekim'de Hasibe Kalkan "Belgesel Tiyatro", 30 Ekim'de Yavuz Pekman "Türk Tiyatrosunda Estetik ve İdeoloji", 1 Kasım'da Kerem Karaboğa "Çağdaş Oyunculuk Yöntemlerinde Beden", 2 Kasım'da Oğuz Arıcı "Oyun Yazarlığı ve Dramaturgi", 3 Kasım'da Selen Korad Birkiye "Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi", 6 Kasım'da Bülent Sezgin "Eğitimde Oyunlaştırma, Drama ve Tiyatro Perspektifleri" konulu söyleşiler yapacak.

Uzmanların ve üniversite öğretim üyelerinin görüşlerinden oluşan bir rapor hazırlanarak tiyatro oyunculuğu eğitiminin yeniden ele alınıp güncellenmesinde önemli rol oynayacak ve 9 Kasım'da sona erecek festival, yoğun ilgi görüyor.

"Festivalin bu kadar ilgi görmesi sevindirici"

AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyunuyla açılışı gerçekleştirilen festivalin heyecanlı devam ettiğini söyledi.

Festivalin atölye çalışmalarıyla devam ettiğini anlatan Prof. Dr. İpekli, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz çok memnun. Bilimsel araştırma projesi kapsamındaki festivalin atölye çalışmalarında önce öğrencinin ön bilgisini alıyoruz. Daha sonra çalışması sırasındaki deneyimlerini paylaşmalarını istiyoruz. Sonrasında da atölyenin ardından bilgi düzeyinin nereye ulaştığını takip ediyoruz. Bu bilgileri raporlaştıracağız. Festivalin bu kadar ilgi görmesi ve oyunları bu kadar izlenmek istenmesi sevindirici. Ancak salonumuzun koltuk sayısı belli. Çok talep var. Daha çok sayıda oyunla, daha çok seyirciye ulaşmak için daha çok çalışmalıyız."

Festivale katılan AÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerden Gamze Öztürk ise böylesine güzel bir festivali takip etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Festival kapsamındaki tiyatro oyunlarını takip edip atölyelere ve söyleşilere katıldığını ifade eden Öztürk, "Daha önce karşılaşmadığımız bir deneyim. Bunu tatmak çok güzel." dedi.

Öğrencilerden Elif Demirci de festival sayesinde her biri çok değerli oyunları, atölyeleri ve söyleşileri takip etme fırsatı yakaladıklarının altını çizdi.

Tiyatro Bölümü öğrencilerinden Muhammed Burak Dernek ise festivalin öğrencilerle buluşmasını sağlayan AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya, Prof. Dr. Erol İpekli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

