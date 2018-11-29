Tiyatro İçin Bilet Kuyruğu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:20



29 Kasım 2018 Perşembe 12:20

Bozüyük Belediyesi tarafından "Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir" sloganı ile düzenlenen Bozüyük Uluslararası Tiyatro Günleri önceki tiyatro severler biletler sunulur sunulmaz uzun kuyruklar oluşturdu.Kültür Bakanlığı desteği ile bu yıl dördüncüsü yapılacak olan ve her defasında artan izleyici kitlesi ile gelişen Bozüyük Tiyatro Günleri'nin ilk oyunu olan "Yalan Dolan" adlı komedi oyunu için hazırlanan ücretsiz biletler Metristepe Kültür Merkezi'nde verilmeye başladı. Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşturan tiyatro severler bilet alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Festival programı 30 Kasım 2018 Cuma günü Metristepe Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, protokol üyeleri, Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mulinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı, Yağmur Şimşek, Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak gibi sevilen ve ünlü sanatçıların katılacağı gala programı ile başlayacak. Gala programının hemen ardından ise tiyatro salonuna geçilerek saat 20: 00'de festivalin ilk oyunu, Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp yönettiği, Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mulinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı ve Yağmur Şimşek'in rol aldığı "Yalan Dolan" adlı 2 perdelik komedi oyunu sahnelenecek. - BİLECİK