Tiyatro Keyfi Kıbrıs Ziyareti

Son günlerde Kalan Müzik'ten çıkan "Kemal'in Şarkıları"adlı albümüyle gündemde olan Tiyatro Keyfi'nin Genel Sanat Yönetmeni Kemal Başar'a, Tiyatro Keyfi'nin "Gözlerin Ardında Müzikal" oyununun başrol oyuncularından olan Eda Kandulu ile Tiyatro Keyfi ve Kıbrıs'ta kurulan Macbeth Kültür ve Sanat Ltd.'nin Menajeri ve Organizasyon Sorumlusu Oğuzhan Güler de eşlik etti. Başar, ziyarette Başkan İsmail Arter'e albümünü de takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, çok takdir ettiği bir sanatçı olan Kemal Başar'ın ziyaretinden mutlu olduğunu ifade ederek, ileriye dönük projelerle ilgili böylesi donanımlı sanatçılarla işbirliği yapmanın önemli ve anlamlı olduğunu, Eda Kandulu'nun da Kıbrıs'lı bir sanatçı olarak büyük bir ekibin içinde yer alması ve önünün açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her 2 sanatçıyla da çok şey konuşacaklarını, ileriye dönük projelere imza atacaklarını şimdiden gördüğünü ifade eden Başkan Arter, "Gazimağusa bunu hak eder, KKTC bunu hak eder. Bizim de buradaki sorumluluğumuz sanatın ve sanatçının önünü açmaktır, yerel idarenin görev ve sorumluluğu budur." dedi.

Tiyatro Keyfi Genel Sanat Yönetmeni Kemal Başar, Başkan İsmail Arter'in kültür sanat alanında Gazimağusa'yı bambaşka bir yere koyan aydın ve modern bir kişi olduğunu ifade etti. Özel kalem müdürü tiyatrocu olan bir cumhurbaşkanını sadece bu ülkede gördüğünü ifade eden Başar, "Siz de sanatçı ruhlusunuz belli ki. Gazimağusa'nın kültür sanat alanında son yıllardaki atılımlarının hepsinin sizin eseriniz olduğu aşikar. Bizi de değer verdiğiniz sanatçılar içinde görüp davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Kemal Başar, Eda Kandulu ve Oğuzhan Güler KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın davetlisi olarak aynı gece Cumhuriyet Resepsiyonuna ve ertesi gün Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanının Gazimağusa'daki şehitlikte yaptıkları fidan dikimine de katılarak şehitlerimizin anısına birer fidan diktiler.