Tiyatro Konak'ta Seyirci Rekoru Kırıyor

Kasım ve Aralık ayları boyunca farklı tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan proje kapsamında sahnelenen tiyatro oyunlarında seyirci rekoru kırıldı. Sanatına gönül vermiş tiyatrocuların oyunlarının sahnelendiği Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi her oyunda dolup taşarken, oyunların biletleri günler öncesinden tükendi.

HAFTADA ÜÇ GÜN TİYATRO

İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Tiyatro Konak'ta etkinliği kapsamında son olarak Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök, Yurdaer Okur ve Serdar Yeğin'in rol aldığı Leenane'in Güzellik Kraliçesi adlı oyun seyirciyle buluştu. 22,23 ve 24 Kasım tarihlerinde üç akşam arka arkaya sahnelenecek oyunun biletleri günler öncesinden tükendi. Salon tamamen dolarken, ek sandalyeler konuldu. Oyunu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi.

BİLETLER TÜKENDİ

Aile ve anne-kız ilişkilerini dramatik anlatımdan kaçınarak, hınzır bir kara komedi olarak ele aldığı Leenane'in Güzellik Kraliçesi beğeniyle izlendi. Başarılı oyunculukla öyküsünü sımsıcak ve inandırıcı bir dille anlatan bir oyunun tüm gösterimlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. Oyun, ,ilk olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmişti. 2001 yılında Afife Jale Tiyatro Ödüllerinde, En Başarılı Prodüksiyon, En Başarılı Yönetmen (Cüneyt Çalışkur), En Başarılı Kadın Oyuncu (Sumru Yavrucuk), En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu (Rüçhan Çalışkur) ödüllerini alan Leenane'in Güzellik Kraliçesi oyunu vefat eden yönetmen Cüneyt Çalışkur'un anısına 10 yıl sonra tekrar sahneleniyor.