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Tiyatro oyuncusu Coşkun Tunçtan Covid-19 nedeniyle Paris'te hayatını kaybetti

Fransa'da yaşayan tiyatro oyuncusu Coşkun Tunçtan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

10.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:45
Tiyatro oyuncusu Coşkun Tunçtan Covid-19 nedeniyle Paris'te hayatını kaybetti
Fransa 'da yaşayan tiyatro oyuncusu Coşkun Tunçtan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da yaşayan tiyatro oyuncusu, oyun yazarı, çevirmen ve tiyatro yönetmeni Coşkun Tunçtan korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar yalnız yaşadığı Paris 'teki evinde düşmesi sonucu aynı binada yaşayan komşuları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçtan'ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Fransa'da Georges Daniel isimi kullanan Coşkun Tunçtan'ın daha öne kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilirken hastanedeki ikinci gününde Covid-19'dan vefat ettiği ifade edildi. Tunçtan'ın yaklaşık 1 aydır evinden çıkmadığı belirtildi.

1935 İstanbul doğumlu olan Tunçtan, Ankara Devlet Tiyatrosunda bir süre oyunculuk yaptıktan sonra 1958'de kazandığı bursla Fransa'ya gitmişti. Uluslararası Tiyatro Festivalinde görev yapan yapan Tunçtan, Fransa'da resmi olarak Georges Daniel adını kullanmaya başlamıştı. Fransa hükümeti tarafında kültürel konularda araştırmalar yapmakla da görevlendirilen Tunçtan'ın Gogol ve Tiyatro adlı Fransızca incelemesi kitap olarak yayımlandı. Tunçtan ayrıca, Fransa'da ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunlar sahnelerken Gogol'ün "Bir Delinin Hatıra Defteri" eserini Türkçe çevirerek sahnelenmesine vesile oldu. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel
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