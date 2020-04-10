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Tiyatro Oyunları İnternet Üzerine Taşındı! İşte İzleme Adresleri

Corona virüsü nedeniyle evlerde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde, pek çok kurum ve kuruluş halka destek olmak amacıyla bir takım aksiyonlar alıyor.

10.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:51
Tiyatro Oyunları İnternet Üzerine Taşındı! İşte İzleme Adresleri
Corona virüsü nedeniyle evlerde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde, pek çok kurum ve kuruluş halka destek olmak amacıyla bir takım aksiyonlar alıyor. Özel ve devlet tiyatroları da halka destek olmak isteyen kurum ve kuruluşlardan. Tiyatrolar, evde kalmak zorunda olan kişiler için oyunları internet üzerinde yayına açtı. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Mekan Artı, Bam İstanbul , Pasaj Müzik, Galata Perform ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya kanallarından tiyatro oyunlarının yayınlarını yapmaya başladı. Tiyatroların Youtube ve Instagram kanallarından, tiyatro oyunlarını izlemek mümkün.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Youtube kanalında Devlet Tiyatro oyunlarının yanı sıra Opera ve Bale gösterileri de yer alıyor. Özel tiyatrolarda ise GalataPerform Youtube kanalından, tiyatro oyunlarının yanı sıra, festivallerde gerçekleştirilen söyleşileri de yayınlıyor. Bam İstanbul ise Instagram hesabı üzerinden oyunlarını takipçileri ile buluşturuyor.

Evde Kalın Sahneden Uzak Kalmayın

Youtube kanalından tiyatro oyunları yayınlayan bir diğer özel kuruluş ise Pasaj Müzik. Pasaj Müzik'in Youtube kanalından Haluk Bilginer'in performans sergilediği Şekspir müzikalini izlemek mümkün. Mekan Artı ise uzun süredir konuşulan 80'lerde Lubanya Olmak adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor.

Bütün bu oyunların yanı sıra, İKSV'ni "Evde Kalın Sahneden Uzak Kalmayın" listesi de oldukça ilgili çekici. Karantina günleri yaşadığımız ve evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde, tiyatro severler için, online olarak izlenebilecek tiyatro oyunlarını, gösterileri listeleyen İKSV, oldukça ilgi çekici bir liste derlemiş. Listede yer alan gösterilen bir kısmı izleyicilerle belirli süreler için buluşurken, bir kısmı ise süresiz olarak izleyenlerin beğenisine sunulmuş. Bunlara ulaşabileceğiniz adresler ise hemen aşağıdaki gibi.

Online Tiyatro İzleyebileceğiniz Adresler

1- Nilüfet Belediyesi Kent Tiyatrosu

2- Mekan Artı

3- BAM İstanbul

4- Şekspir Müzikali

5- Kültür ve Turizm Bakanlığı

6- GalataPerform

Kaynak: Tamindir

Etiketler: İstanbul, Youtube, Teknoloji
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