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Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için tiyatro oyunu İngilizce alt yazılı sahnelendi.

18.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:56Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için tiyatro oyunu İngilizce alt yazılı sahnelendi.
Alanya Belediyesi Tiyatrosunca hazırlanan "Scapin'in Dolapları" adlı tiyatro gösterisi, sahnenin sol ve sağ köşelerine konulan projeksiyon cihazlarıyla İngilizce alt yazılı olarak oynandı.
Tiyatro müdürü Hüseyin Çinal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıllık genç bir tiyatro olmalarına rağmen çok güzel seyirci kitlesine ulaştıklarını söyledi.
Sahip oldukları iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladıklarını anlatan Çinal, "Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da oyunlarımıza ilgi gösteriyor. Yazın çok hareketli olan kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik etkinlikler yapmak istiyor. Sanatla da çok daha ilgililer." diye konuştu.
Yerleşik yabacılar için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve "Scapin'in Dolapları" adlı eseri sahnelerken İngilizce alt yazıyla oynamak istediklerini belirten Çinal, oyunun prömiyerine 40'a yakın yabancının geldiğini kaydetti.
Çinal, yerleşik yabancılar için tüm oyunlarını alt yazılı oynamaya çalışacaklarını söyledi.
Polonyalı Anna Maria Bielecka ise ilçede yaşayan ve Türkçe bilmeyen yerleşik yabancıların da artık tiyatro izlerken oyunu anlayabileceğini belirtti.
İngilizce alt yazılı oyunu izlerken çok heyecanlı olduğunu dile getiren Bielecka, "Kendi ülkemde de tiyatroya sıklıkla giderdim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim." ifadelerini kullandı.
Rus uyruklu Luiza Gititashvili de ilk defa İngilizce çevirisi olan tiyatro oyununu izlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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