Haberler » Güncel » Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi - Haber

Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için tiyatro oyunu İngilizce alt yazılı sahnelendi.

18.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:21
'nın ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için tiyatro oyunu İngilizce alt yazılı sahnelendi.
Alanya Belediyesi Tiyatrosunca hazırlanan "Scapin'in Dolapları" adlı tiyatro gösterisi, sahnenin sol ve sağ köşelerine konulan projeksiyon cihazlarıyla İngilizce alt yazılı olarak oynandı.
Tiyatro müdürü Hüseyin Çinal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıllık genç bir tiyatro olmalarına rağmen çok güzel seyirci kitlesine ulaştıklarını söyledi.
Sahip oldukları iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladıklarını anlatan Çinal, "Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da oyunlarımıza ilgi gösteriyor. Yazın çok hareketli olan kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik etkinlikler yapmak istiyor. Sanatla da çok daha ilgililer." diye konuştu.
Yerleşik yabacılar için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve "Scapin'in Dolapları" adlı eseri sahnelerken İngilizce alt yazıyla oynamak istediklerini belirten Çinal, oyunun prömiyerine 40'a yakın yabancının geldiğini kaydetti.
Çinal, yerleşik yabancılar için tüm oyunlarını alt yazılı oynamaya çalışacaklarını söyledi.
Polonyalı Anna Maria Bielecka ise ilçede yaşayan ve Türkçe bilmeyen yerleşik yabancıların da artık tiyatro izlerken oyunu anlayabileceğini belirtti.
İngilizce alt yazılı oyunu izlerken çok heyecanlı olduğunu dile getiren Bielecka, "Kendi ülkemde de tiyatroya sıklıkla giderdim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim." ifadelerini kullandı.
Rus uyruklu Luiza Gititashvili de ilk defa İngilizce çevirisi olan tiyatro oyununu izlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 Almanya'da askeri envanterin büyük kısmının görev yapamaz halde olduğu iddiası
21:49 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi
21:46 Eski eşini yaralayıp fırında çalışan kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
21:44 Suriye'de tutuklu 2 Ürdünlü daha serbest bırakıldı
21:43 Orman yangını
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
21:12 Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu
21:21 AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 21:54:53