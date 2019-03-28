Tiyatro Oyununun Geliri ile Köydeki Çocukların Ayaklarını Isıttılar

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Diyarbakır'da Herdem Kültür Sanat Topluluğu tarafından sahnelenen tiyatro oyunundan elde edilen gelirle, köy çocuklarına ayakkabı yardımı yapıldı.Herdem Kültür Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Halim Kaplan, yaptığı açıklamada, her yıl bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmek için çalışmalar yaptıklarını, bu yıl da köy çocuklarını sevindirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.Aralarında asker, öğretmen, üniversite öğrencisinin de bulunduğu bir grup ile Memet Baydur'un yazdığı Düdüklüde Kıymalı Bamya adlı atölye oyununa başladıklarını kaydeden Kaplan, oyunun bütün gelirleriyle dar gelirli köy çocuklarına minik ayakları üşümesin diye çizme ve ayakkabılar alındığını belirtti.27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolaysıyla Çınar ilçesine bağlı Yazıçiceği köyüne gittiklerini aktaran Kaplan, köyde okuyan çocuklara etkinlikler yaparak ve ayakkabılar dağıtarak hem ayaklarını hem de kalplerini ısıttıklarını bildirdi.Kaplan, şöyle konuştu:"Bu oyunun diğer özeliği de sıfır bütçe ile oyunun prömiyer yapmasıdır. Oyunumuzu köy çocukları için oynuyoruz dediğimizde çok sevinen değerli esnaf dostlarımız kendilerinin de bu çorbada tuzu olsun diye severek bizlere yardımcı oldular. Oyunun tüm dekorunu imece usulü bir araya getirerek oluşturduk. Oyun kostümlerini bile oyuncular evde olan eski ne varsa getirdiler, bununla yetinmeyip kullandıkları yeni elbiselerini de oyun için kostüm yaptılar. İşte bu yüzden ortaya çok güzel bir oyun çıktı."