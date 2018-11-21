Tiyatro Rüzgarı Görükle'de Esiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Görükle Gençlik Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Tiyatro, Gulyabani oyunuyla seyircilere keyifli anlar yaşattı. Şehir Tiyatrosu artık her Salı günü saat 14:00'de 6 yaş ve üzerindeki çocuklara yönelik "Palavracı" ve "Ben Sinbad" oyunları ve yine her Salı saat 20:00'de "Gulyabani" ve " Troyalı Kadınlar" oyunları ile Görükle Gençlik Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

Kendini kandırılmaz ve yenilmez sanan, bu konularda sürekli söylediği palavralarla ünlenen birinin, son yalanından sonra çarptığı sert kayayı ve düştüğü gülünç durumları anlatan "Palavracı" oyununun yönetmenliğini B. Seçkin Kaymaz yapıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun oyunlaştırdığı ve yönetmenliğini Volkan Özgömeç'in yaptığı "Gulyabani" oyununun konusu ise şöyle: Geçim zorluğu içinde, genç ve dul bir kadın olan Muhsine, aile dostları olan Ayşe Hanım'ın yardımıyla isteksizce adı cin, peri yuvasına çıkmış bir köşke hizmetçilik yapmak üzere götürülür. Köşkte tanıştığı diğer kadın çalışanlardan buranın cinli bir yer olduğunu öğrenince korkuya kapılır. Gitmek istediği halde gidemeyeceğini anlar, buraya gelen bir daha çıkamamaktadır.

Aralık ayı içinde Görükle Gençlik Merkezi'nde sahne alacak "Troyalı Kadınlar" oyununun yazarı P.Sartre. Şiirlerinin Füruğ Ferruhzad'a ait oyunun yönetmeliğini Altuğ Görgü yapıyor.Oyun,Zamansız bir insanlık dramına kadın ve erkek gözünden sıyrılıp bakıyor.Yine Aralık ayında Görükle Gençlik Merkezi'nde oynayacak 6 yaş ve üzeri çocuk Oyunu "Ben Sinbad'ı" uyarlayan ve yöneten Altuğ GÖRGÜ. Oyunun konusu ise kısaca şöyle:Binbir gece masallarındaki hikayelerden birinin kahramanıdır. Sinbad Basra' da yaşayan bir tacir olup, hikaye bu tacirin maceralarını anlatmaktadır.