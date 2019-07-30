Tiyatro sahnesi yaylalara kuruluyor, çocuklar ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından Köy Seyirlikleri bünyesinde sahnelenen "Düğün ya da Davul" isimli oyun, yaylalarda vatandaşlarla buluşuyor. Organizasyonla yaylalardaki çocuklar ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.



Mersin'de kültür ve sanat faaliyetlerini en üst noktaya çıkarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri sayesinde çocuklar ilk kez tiyatro izlemenin zevkini yaşıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 21 Haziran'da başlatılan Köy Seyirliklerinde, şu ana kadar 18 mahallede tiyatro gösterileri gerçekleştirildi. Son olarak Mezitli'nin Takanlı ve Çevlik ile Tarsus'un Beylice mahallelerinde sahnelenen Köy Seyirlikleri, mahalle sakinleri tarafından heyecanla bekleniyor.



Köy Seyirlikleri, 1 Eylül'e kadar 12 mahallede daha gerçekleştirilecek ve yaz sezonu boyunca toplam 30 mahallede vatandaşlar "Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde" sloganı ile tiyatroyla buluşturulmuş olacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı konservatuvar sanatçılarının verdiği konserle başlayan etkinlikte, halk oyunları ekibi de sergiledikleri yöresel oyunlarla etkinliğe renk katıyor.



Yaylalarda ve köylerde hayata geçen bu uygulamadan dolayı mutlu olduklarını ve keyifli dakikalar yaşadıklarını belirten vatandaşlar, kendilerini düşünüp böyle bir hizmeti gerçekleştirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ediyor. Kırsal alanda tiyatro izleme olanağının bulunmadığını, şehir merkezine ulaşmalarının zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların büyük bir kısmının tiyatroyu ilk kez gördüklerini ve çok heyecanlandıklarını vurguluyor. - MERSİN

Kaynak: İHA