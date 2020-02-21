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Tiyatro sanatçıları ve çalışanları için atölye programları başlatılıyor

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeniden hayata geçirdiği Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi, tiyatro sanatçıları ve çalışanları için atölye programları başlatıyor.

21.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:52Tiyatro sanatçıları ve çalışanları için atölye programları başlatılıyor

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyete geçen Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi (ÇGSM), İstanbul'da üreten tüm tiyatro sanatçıları ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için atölye programı başlatıyor. ÇGSM/ATÖLYE adıyla verilecek eğitimlerde, mesleki uzmanlık alanlarında ücretsiz buluşmalar,iç eğitimler ve toplumla çok yönlü ilişkiyi destekleyen çalışmalar yapılacak. Tüm atölyelerin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında gerçekleştirileceği programa son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

YENİ PROJE TİYATROCULAR İÇİN

ÇGSM, kentin kültür sanat hayatına yeni soluk getirecek projelerini gerçekleştirmeye başladı. "Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi"nin ardından, ÇGSM/ATÖLYE programıyla da sahne sanatlarında çalışan herkese yeni bir pencere açmaya hazırlanıyor. Geleceğin tiyatrosuna uzanmak isteyenler için, bugünün tiyatrosunu, iç eğitimi, toplumla çok yönlü ilişkiyi destekleyen çalışmalar yapmayı amaçlıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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