Usta Oyuncu Cengiz Baykal Vefat Etti

Bugüne kadar birçok tiyatro oyununda ve çeşitli filmlerde rol alan ve Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Cengiz Baykal, 59 yaşında hayatını kaybetti.

SANATÇI DOSTLARI SON GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Yıllarını tiyatroya adayan usta sanatçı Cengiz Baykal adına Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende oyuncu Tunç Günbay, Murat Karasu, Orhan Kurtuldu, Cengiz Daner, Kemal Topal, Atsız Karaduman ve Mehmet Ali Kaptanlar birer konuşma yaptı. Ayrıca aralarında Zafer Algöz, Ali Düşenkalkar, Ali İpin, Musa Uzunlar, Zeynep Erkekli, Özgür Erkekli, Bülent Emin Yarar, Bennu Yıldırımlar, Hidayet Erdinç, Nişan Şirinyan ve İşdar Gökseven'in bulunduğu birçok isim cenaze törenine katıldı.

İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLECEK

Sanatçının cenazesi, Bakırköy İncirli Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecek

CENGİZ BAYKAL KİMDİR?

Bir dönem "İffet" dizisinde Salih karakterini canlandıran Baykal, 15 Ocak 1959'da Batman'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan sanatçı, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok çalışmaya imza attı. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Cengiz Baykal, birçok sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.