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Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, 88 yaşında hayatını kaybetti. Nutku'nun cenazesi 10 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak.

08.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:01

Prof. Dr. Özdemir Nutku, 88 yaşında hayatını kaybetti. 88 yaşında vefat eden sanatçı Özdemir Nutku için 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te İzmir Sabancı Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Nutku'nun cenazesi, ikindi vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÖZDEMİR NUTKU KİMDİR?

Özdemir Nutku, 12 Ocak 1931'de İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra 1942'de Robert Kolej'ine girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950'de B.A. derecesi ile mezun oldu. 7 yaşında piyanoya başlayan ve 1949 yılında ilk ve son klasik piyano konserini veren Nutku, 50'li yıllarda bir caz kuarteti kurarak caz piyanisti olarak tanındı.

Amatör bir müzisyen olan Nutku'nun tiyatroya olan ilgisi kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak çeşitli rollerde oynayan yazar, 1946-1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması'nda sahnelenen Franz Lehar'ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı. 9 Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde Tiyatro Bölümünü kuran Nutku, bugüne kadar 37si tiyatro, 22si çeviri, 4ü şiir, 12si oyun ve uyarlama, 2si senaryo, 1i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi

Özdemir Nutku, 10 Kasım, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


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