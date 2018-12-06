Tiyatro Severlerin Oluşturduğu Uzun Bilet Kuyruğu

06 Aralık 2018 Perşembe 15:06



06 Aralık 2018 Perşembe 15:06

Bilecik'in Bozüyük İlçe Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri' kapmasında yarın akşam sahnelenecek olan "Kaç Baba Kaç" adlı oyun için bilet almak isteyen tiyatro severler sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.7 Aralık 2018 Cuma günü saat 20: 00'de seyircisi ile buluşacak olan "Kaç Baba Kaç" adlı oyunu izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girerek uzun kuyruklar oluştururken, saat 08.30 itibari ile verilmeye başlanan biletler kısa süre içerisinde tükendi. Vatandaşlar; televizyonlarda severek izledikleri ve yakından takip ettikleri ünlü tiyatro sanatçılarını Kültür Merkezi'nde canlı olarak izleyebilecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Tiyatro Festivali sayesinde sevdiğimiz tiyatro sanatçılarını sahnede görme fırsatı yakalıyoruz. Bize bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyoruz" dediler.Yoğun ilgi gören Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri kapsamında 18 oyun 23 gösterim ile sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. - BİLECİK