Tiyatro seyircisi beni şımartıyor

Boommerang isimli komedi tarzındaki tiyatro oyununda 7 ayrı karakterle izleyiciyle buluşan Nilay Dorsa, sahnede farklı karakterler canlandırmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade etti. İlk oyunlarını Van 'da sahneye koyan ekip Anadolu'da birçok şehirde kapalı gişe oynadıktan sonra İstanbul Profilo AVM sahnesinde yine aynı başarıyı gösterdiler. Salon tamamen dolarken oyun ayakta alkışlandı. Boomerang isimli komedi tarzındaki oyunda seyirciden büyük takdir gören Nilay Dorsa "Oyun sonrası ve sosyal medya üzerinden aldığım takdirler beni inanılmaz mutlu ediyor. Tiyatro salonlarının dolması ayrıca bir mutluluk, bazen oyun sırasında sahnedeyken atılan iltifat dolu laflar beni şımartıyor, sahnede keyiflendiriyor. Tiyatro benim için kazanç yeri değil, mutluluk alanım" dedi.