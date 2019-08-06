Haberler» kultur-sanat» Haber

Tiyatro sokağa indi

Tiyatro sokağa indiAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çocuklar gezici sokak tiyatrosu ile buluşturuldu.

06.08.2019 14:03
Tiyatro sokağa indi
Tiyatro sokağa indi
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çocuklar gezici sokak tiyatrosu ile buluşturuldu.
Sosyal Belediyecilik anlayışı çalışan Merzifon Belediyesi Gezici Sokak tiyatrosu projesi kapsamında 10 mahalledeki çocukları tiyatro ile buluşturacak. Şimdiye kadar 4 mahallede sokağa inen tiyatro toplamda 10 mahallede çocuklarla buluşacak.
Etkinliğin ilk sokak sahnesi Eski Cami Mahallesi'ne kuruldu.
Amasya İris Tiyatrosu oyuncuları çocukları eğlendirirken, eğitici temalı oyunlar sergilendi. Oyunlarda, mahallede bir cüzdan bulunduğunda nasıl davranmalı, mahallede yaşlılara karşı neler yapılmalı gibi temalı konular sergilendi. Eski Cami Mahallesi Çocukları kadar mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği Gezici Sokak tiyatrosunun Merzifon'a bağlı mahalleler sonrası köylerde de yaz tatili boyunca gösterimde bulunacağı öğrenildi.
Proje yaz tatili boyunca devam edecek, mahallelerdeki tiyatronun ardından gösteriler köylerde devam edecek.

Merzifon, Amasya, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
14:47   Sinop'ta tarihi Rum evleri restore ediliyor
14:17   "Peygamber devesi" böceği, kelebek avlarken görüntülendi
14:14   Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti
14:03   Tiyatro sokağa indi
13:43   "Peygamber devesi" kelebeği avlarken görüntülendi
13:32   Karların erimesiyle yaylalar çiçek ve böceklerle canlandı
12:55   Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin programı belli oldu