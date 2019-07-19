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Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı

KANSER nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

19.07.2019 18:31 Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı
KANSER nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Tuncer Cücenoğlu için Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Cücenoğlu'nun ailesi ve sanat dünyasından isimler katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tuncer Cücenoğlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze sonrası konuşan Müjdat Gezen, "Çok sevdiğim bir dostumdu, okulumun hocasıydı. Öğrencileri onu çok severdi. Birlikte çok güzel günlerimiz geçti. Tuncer dünya çapında bir yazardı. 32 dile eserleri çevrilmiş. Çok az yazar var, hatta yok böyle bilineni. Yaşayacak tabi ama keşke fizik olarak da yaşasaydı." dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Zincirlikuyu, Güncel

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