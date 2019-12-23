Haberler » 3. Sayfa » Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Haberler

Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont Adana'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

23.12.2019 02:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 02:31 Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti
Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont 'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont'un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. 77 yasındaki Kont'un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont'un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:27   Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Haberler
01:08   CHP'de Pamukkale İlçe Başkanlığına Arda Arpacı seçildi - Haberler
01:03   3 farklı adreste soba zehirlenmesi, 6 kişi tedavi altında - Haberler
01:03   İstanbul'da lodos etkili oluyor - Haberler
00:50   Binali Yıldırım, "Bizim geleneğimizde sömürmek yok" - Haberler
23:44   Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Haberler
23:30   Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Haberler
22:28   Kanlı pusu! Muhtara sokak ortasında kurşun yağdırdılar - Haberler
22:18   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' iddialarıyla ilgili açıklama - Haberler
22:16   Kitap fuarında İbrahim Kalın'a "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusu soruldu - Haberler
23.12.2019 02:58:08