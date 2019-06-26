26.06.2019 19:23
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Tiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde'de toprağa verildi

Tiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde 'de toprağa verildi.
Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon programlarında adından söz ettiren tiyatro sanatçısı Mevlüt Demiray, memleketi Niğde 'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilen cüce sanatçının cenazesine hemşehrileri katıldı. Türk tiyatrosuna emeği geçen sanatçı Mevlut Demiray'ın son yolculuğuna sanat çevresinden hiç kimsenin katılmaması ise dikkat çekti. Yakınları, Mevlut Demriay'ın toprağa verilişi sırasında gözyaşlarını tutamadı.


- Niğde
Kaynak: DHA
Şehir Tiyatroları , Niğde , Güncel

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