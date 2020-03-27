Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tiyatrocudan koronavirüs kostümlü 'evde kal' mesajı

DÜZCE'de, amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle koronavirüs görüntüsü verdiğini söylediği kıyafet giyerek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.

27.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:17
Tiyatrocudan koronavirüs kostümlü 'evde kal' mesajı

DÜZCE'de, amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle koronavirüs görüntüsü verdiğini söylediği kıyafet giyerek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.

Düzceli amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, taktığı maske ile kendisine koronavirüs görünümü verdiğni belirterek, sokağa çıkıp vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Özcan Yetgin, "Ben Covid-19. Evde kalın, kendinize bulaştırmayın" yazılı kartonla sokakta gezdi. Özcan Yetgin vatandaşların evde kalmasını isteyerek, "Amatör tiyatrocuyum. Ancak koronavirüs nedeniyle tiyatro ve sinema sahneleri kapalı olduğu için biz tiyatro gününü sinema ve tiyatro sahnesinde kutlayamadık. Ben de koronavirüs kılığına girerek, hem farkındalık oluşturmak hem de tiyatro gününü kutlamak için sokağa indim. Tek çaremiz bugünlerde vatandaşların evinde kalarak alınan önlemlere destek olmasıdır" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, 27 Mart, Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tiyatrocudan koronavirüs kostümlü 'evde kal' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu da bulamıyor - Haber 17:22: Sivas il sınırında ateş ölçerle kontrol başladı - Haber 17:22: Küçük kız Rum lidere seslendi Koronavirüsü başka yere kaçır - Haber 17:22: Zonguldak'ta koronavirüsten ilk ölüm - Haber 17:22: Suudi doktorun yürek burkan videosu - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler