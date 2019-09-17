Tiyatrocular Ahilikteki "Şed Kuşanma" törenini canlandırdı

Erzurum'da "Ahilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bir grup tiyatrocu, Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed Kuşanma" törenini canlandırdı.

Tarihi Yakutiye Medresesi önünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) organize ettiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programın açılışında, medeniyet tarihine kültürün armağan ettiği değerlerden birinin de Ahilik olduğunu dile getirdi.

Ahilik kurumunun Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini ve Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim ettiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatı, Türk insanının mesleğini, sanatını, mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan bir teşkilattır. Ahilik, üretici ile tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik oluşumdur. Fazileti ve çalışkanlığı esas alan Ahilik Teşkilatı Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ahilik, değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk milletinin karakterini ortaya koymaktadır."

Memiş, Erzurum'un Ahilik kavramının beşiği kentlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu yansımayı bugünkü esnafımızda görmek mümkün. Çok iyi, işini bilen, ahlaklı bir esnaf kesimimiz var." ifadesini kullandı.

ESOB Başkanı Rasim Fırat da Ahiliğin Anadolu'da yaşayan halkı, çeşitli meslek alanlarında hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen, bir insanlık sanatı olduğunu söyledi.

Bu kurumun zamanla tüm Anadolu'da kabul görmüş bir sosyo -ekonomik düzen olarak Selçuklu ve Osmanlı'nın devlet felsefelerinin yapı taşlarından biri haline geldiğini dile getiren Fırat, "Ahi ahlakı, Müslüman, Hristiyan, Musevi ve tüm Anadolu'da yaşayanlara mutluluk veren, huzur ve refah sunan bir ahlak, bir yaşam tarzı olarak kabul görüyor ve benimseniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki bir grup tiyatro oyuncusu, temsili olarak Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçiş töreni olan "Şed Kuşanma" töreni yaptı. Tören, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Programda, ESOB tarafından "Yılın Ahisi" Fevzi Polat, "Yılın Kalfası" Tolgahan Efe ve "Yılın Çırağı" Oğuzhan Muslu'ya plaket ve beratları verildi.

Törenin ardından vatandaşlara Ahilik Pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA