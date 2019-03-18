Tiyatrocular Okulu Sil Baştan Yeniledi

Kaynak: İHA

Muş'taki Damla Sanat Kültür Merkezi Derneğine üye tiyatrocular, köy okulunda tadilat çalışması başlatarak okulu baştan sona yeniledi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Kültür Merkezi Derneği, 'Okulları Güzelleştirme' projesi kapsamında merkeze bağlı Yelalan Köyü İlkokulunda tadilat çalışması başlattı. Köy okuluna gelen 20 tiyatro sanatçısı, sıra ve duvarları boyayıp, elektrik ve su hatlarıyla kapı ve pencerelerin onarımını yaptı. Damla Sanat Kültür Merkezi Derneği Başkanı Deniz Sinan Bulakçıbaşı, "Köy okullarına yardım projesi kapsamında bu yılda Yelalan Köyü İlkokulu için geldik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız bir proje. Pilot okul olarak seçtiğimiz Yelalan Köyü İlkokulunun elektrik tamiratları, sıra, masalarının boyası, eksik olan bütün malzemelerinin temini ile uğraştık. Bu yıl iki okulu pilot okul olarak aldık. İlk olarak Yelalan köyünü aldık. İkinci olarak da araştırmalarımız devam ediyor. Uygun ve ihtiyacı olan bir köye gidip onların da aynen eksik olan ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.MŞÜ öğrencisi Aylin Acin de köy okulunda boyama yapmak için geldiklerini ifade ederek, "Bugün boyama işi yaptık. Burada duvar boyadık, sıra boyadık. Öğrencilerin daha güzel bir eğitim öğretim sürdürmeleri için elimizden geleni yaptık. Gençleri de bu konuda davet ediyoruz. Bizler üniversite öğrencileri olarak elimizden geleni yaptık. İnşallah devamı da gelir" diye konuştu.Okulun tadilat işini bitiren tiyatrocular, daha sonra köylüler ve minik öğrencilerle halay çekerek yorgunluk attı. - MUŞ