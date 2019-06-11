Tiyatrocular temiz çevre için sahnede

Bu seneki etkinliklerde hedef çocuklara temiz doğa ve temiz çevre bilincinin verilmesi oldu. Doğanın ve canlıların korunması, çevrenin temiz tutulması, temiz çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri konularına dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık yaratmak hedefiyle etkinliklerini çocuklar üzerinde yoğunlaştıran Hatay Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu sanatçılarının gösterileriyle çocuklara ulaştı.

11 Haziran Salı günü Antakya Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikle onlarca çocuğa ulaşan HBB, çocukların çevrenin korunması noktasında duyarlı bireyler olarak yetişmesi için Sevimsiz Mikroplar adlı çocuk oyununu sahneledi.

Gerçekleşen etkinlik sırasında çocuklarda çevre bilinci farkındalığının arttırması için çeşitli hediyeler veren Büyükşehir personelleri, herkesi doğaya karşı daha duyarlı davranmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler