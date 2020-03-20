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Tiyatroda korona rekoru

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için 'Ben Sinbad' adlı oyunu, boş salona oynayıp, online olarak internet üzerinden yayınladı.

20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:30
Tiyatroda korona rekoru

Normalde oyunlarını 550 kişilik Tayyare Kültür Merkezi'nde oynayan Şehir Tiyatrosu'nun bu oyununu aynı anda 4907 kullanıcı takip ederken, çocukların evlerinde yalnız olmadığı düşünüldüğünde 10 binin üzerinde bir izleyici rekoru da kırılmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için 'Ben Sinbad' adlı oyunu, boş salona oynayıp, online olarak internet üzerinden yayınladı. Normalde oyunlarını 550 kişilik Tayyare Kültür Merkezi'nde oynayan Şehir Tiyatrosu'nun bu oyununu aynı anda 4907 kullanıcı takip ederken, çocukların evlerinde yalnız olmadığı düşünüldüğünde 10 binin üzerinde bir izleyici rekoru da kırılmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin'de başlayıp, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı her türlü tedbiri alırken, vatandaşların zamanlarını evlerinden çıkmadan geçirmeleri amacıyla farklı uygulamalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da 20 Mart Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü'nde çocuklar için çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okulların da tatil edilmesiyle adeta evlerine hapsolan çocuklar için 'Tiyatro Evinizde' projesini uygulamaya sokan Şehir Tiyatrosu, 'Ben Sinbad' adlı oyunu, boş salona oynayıp, Büyükşehir Belediyesi youtube hesabından canlı olarak yayınladı. Şehir Tiyatrosu tarihinde bir oyun ilk kez boş salona oynanırken, aynı zamanda bu oyunda izleyici rekoru kırıldı. Oyunlarını Tayyare Kültür Merkezi'nde oynayan Şehir Tiyatrosu, salon tam dolu olduğunda 550 kişiye ulaşırken, 'Ben Sinbad'ın bu özel gösterimini aynı anda 4 bin 907 kullanıcı izledi. Çocukların evlerinde yalnız olmadıkları göz önünde bulundurulduğunda 10 binin üzerinde izleyiciyle aynı zamanda izleyici rekoru kırılmış oldu.

Altuğ Görgü'nün uyarlayıp yönettiği, Aykan Yılmaz, Osman Murat Erten, Mehmet Ali Açıl ve Serdar Soyer'in rol aldığı, Basra'da yaşayan bir tacir olan Sinbad'ın maceralarını anlatan oyunu, çocuklar bu kez evlerinde ekranları başında keyifle izleme imkanı buldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Şehir Tiyatrosu, Güncel

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