Tjk, Fark Yaratan Kadınları Atlarla Fotoğrafladı

Kaynak: AA

Türkiye Jokey Kulübü'nce (TJK), Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan, fark yaratan 12 girişimci kadının hikayesini atlarla çekilen fotoğraflarla anlatan sergi 9 Mart'ta açılacak.TJK, Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadınlara karşı sevgi ve saygıyı göstermek adına 9 Mart'ta koşu düzenleyecek.İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de başlayacak koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz dişi tayları, "Dünya Kadınlar Günü Koşusu"nun üçüncüsünde bir araya gelecek.Koşu ile bir kez daha kadınların yanında yer aldığını göstermek isteyen kulüp, bu anlamlı gün için uzun süredir bir sergi hazırlığı içinde. Kadın girişimcilerin yaşadığı sıkıntılara rağmen iş hayatında elde ettikleri başarılarının daha çok bilinir hale gelmesi ve yeni başarı hikayelerinin yazılmasına hizmet etmesi amacıyla "Fark Yaratan Girişimci Kadınlar Sergisi" hazırlandı.Bu kapsamda fark yaratan 12 kadın girişimcinin atlarla fotoğrafları çekilerek, hayat hikayeleri örnek teşkil etmesi için kaleme alındı.İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 9 Mart'ta açılacak sergi, Akatlar Kültür Merkezinde 11 ile 17 Mart tarihleri arasında görülebilecek."Amaç müteşebbis kadınları ön plana çıkarmak"TJK'nın Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TJK Genel Sekreteri Sadettin Atığ, projeyi, müteşebbis kadınları ön plana çıkarmak amacıyla hazırladıklarını söyledi.Atığ, "Kültür olarak ne kadar ataerkil görünsek de anaerkil olduğumuza inanıyorum, çünkü aileyi yürüten devam ettiren kadınlarımız. Kadınlarımız ekonomik bağımsızlıklarını kazandıktan sonra ön plana geçmeye başladı. Sosyal olarak daha etkin durumdalar, daha önemli yerlerde faydalı işlerde bulunuyorlar." dedi."Onlar başardıysa diğer kadınlarımız da başarabilir"TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim, sosyal projeleri planlarken her zaman çocuklar ve kadınlara öncelik tanıdıklarını ifade etti.Her yıl İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Dünya Kadınlar Günü koşusu düzenlediklerini hatırlatan Sevim, şunları kaydetti:"Bu sene toplumda başarılarıyla ön plana çıkan kadınlarımızı gündeme getirmek, onların başarılarını toplumun diğer bireyleriyle paylaşmak ve toplumdaki diğer kadınlara örnek olmaları amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Yılın girişimcisi ödülü alan ve hikayeleriyle ön plana çıkan kadınlarımızla iletişime geçtik. Bu kapsamda 12 kadın girişimcinin desteğiyle Türkiye genelinde düzenlediğimiz fotoğraf çekimleriyle Fark Yaratan Girişimci Kadınlar Fotoğraf Sergisi'ni hayata geçirdik. Çok farklı illerde çekimler yapıldı. Yeri geldi Van'a gittik, yeri geldi Elazığ, İzmir, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanına giderek bize destek olan girişimci kadınlarımızla atlarımızı bir araya getirerek çok keyifli kareler ortaya çıkardık."Atçılığın erkek egemen bir sektör olduğunu ama TJK'nin her zaman kadın istihdamı ve başarısına öncülük ve önem verdiğini vurgulayan Sevim, bu kapsamda kadınlara yönelik çok farklı projeler hayata geçirdiklerini, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla 5 yıldır Özgecan Aslan adına koşu düzenlediklerini anlattı.Sevim, bu sene de başarılı kadınları ön plana çıkaran böyle bir sergiye imza attıklarını aktararak, "Onlar başardıysa diğer kadınlarımız da başarabilir. Eşit olmayan rekabet koşulları var ama bu kadınları yıldırmamalı. 12 girişimci kadının hikayeleriyle toplumdaki diğer kadınlara da örnek olmak, 'Onlar başardıysa siz de başarabilirsiniz, kendinize güveniniz tam olsun, her zaman için en büyük desteği yine kendinizde arayın.' mesajlarını vermek için bu organizasyonu düzenledik." diye konuştu."Kadınların ne istediği önemli"Sergiye katkıda bulunan kadın girişimcilerden aloparca.com Genel Müdürü Ebru Özülkü, "erkek işi" olarak görülen oto yedek parça satma işine el atarak, 48 farklı araç markasında otomobillerin yedek parçasını satan bir e- ticaret sitesi kurduğunu anlattı.Yaptığı işten çok memnun olduğunu ifade eden Özülkü, şunları söyledi:"Çünkü herhangi bir işin erkek ya da kadın işi olması önemli değil. Kadınların ne istediği önemli. Kadınlarımızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kadınların çok zeki, akıllı ve güçlü olduklarını düşünüyorum. Kadınların güçlerini ellerine almasını ve istediklerini yapmasını istiyorum. Elimizden her şey geliyorsa ve hayalimiz varsa bunun peşinden neden gitmeyelim? Kimsenin size ne yapmanız ya da yapmamanız gerektiğini söylemesine izin vermeyin. Çünkü gerçek güç aklımızda, kalbimizde. Unutmayın ki erkek çocuklarını da doğuran bizleriz, onlara ilham veren bizleriz, hayata tutunduran bizleriz. İlhamı bizden alıyorlarsa kadın olarak neden başarılı olmayalım, neden bir erkek işi yapmayalım? İş hayatında olmamanız bir son değil, bugün başlayın, bir yerden başlayın, 40-45 yaşında başlayın, öğrenilmiş çaresizlikle hareket etmeyin, yıkın tabularınızı bir yerden başlayın.""Sütlüceli Semih" ile poz verdiSergiye destek veren kadın girişimcilerden Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, fotoğraf çekimlerinin yapıldığı "Sütlüceli Semih" isimli atla kameranın karşısına geçti.Çalışmalarını "Türkiye'de ilk telefon fabrikası kuran kadınım. Reeder markasıyla telefon, tablet, bilgisayar ürettiğimiz bir fabrikamız var Samsun'da ve Türkiye'de tablet bilgisayar pazarında tüm global markaları geçerek pazar lideri olduk." şeklinde tanımladı.Saral, 2018'de "Yılın Kadın Girişimcisi" seçildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Böylece bu projeye dahil oldum çok mutluyum. Bu tip projelerin kadın girişimciliğine, kadının ekonomide yer almasına dair farkındalığı artırdığına inanıyorum. Özellikle atlar ile olan iletişim de bizi çok iyi yansıtıyor çünkü atlarla liderlik dersi verilir, atlarla iletişimin nasıl kurulacağına dair bazı doneler iş hayatında da kullanılır. Benim için çok özel bir projeydi, bu projenin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir atla ilk kez burada temasa geçtim, bu çekimler bana çok şey öğretti. Atlarla ilişkimi devam ettirmek hatta kızımı da getirmek istiyorum."Fark yaratan kadınlarSergide fotoğrafları ve hikayeleri yer alan diğer kadın girişimciler de şöyle:Kuaför-kalıcı makyaj uzmanı Göknur Damat, yaklaşık 6 ay ömrü kaldığını öğrendiğinde KOSGEB'den aldığı krediyle Tekirdağ'da kuaför salonu açtı. Hollanda'da düzenlenen Worldwide Eyebrow Championship Yarışması'na katılan Damat, "kalıcı makyaj" dalında dünya birincisi oldu. Kendisiyle aynı mücadeleyi veren kadınlara destek olan Damat, ücretsiz saç kesimi yaparak elde ettiği perukları, Türkiye'nin dört bir yanındaki kanserle savaşan kadınlara ulaştırıyor.KızCode Platformu Kurucusu Müjde Esin. Ağrı Patnos'ta dünyaya gelen, tüm şartlarını zorlayıp yetenek sınavıyla girdiği Beykent Üniversitesinden mezun olan, kazandığı bursla İngiltere'de yüksek lisansını tamamlayan Esin'in, Westminster Üniversitesinin desteğiyle "İngiltere'de Yaşayan Göçmen Kadınlar ve Kız Çocuklarının Yaşadığı Zorluklar" projesi, İngiltere İçişleri Bakanlığı ve Üniversiteler Birliği tarafından 2015'te "Yılın En İyi Sosyal Girişim Projesi" seçildi. KızCode Platformuyla İngiltere ve Türkiye'de eş zamanlı kız çocuklarına teknoloji ve kodlama eğitimi vermeye başlayan Esin, şu ana kadar yaklaşık 3 bin kız çocuğunun hayatına dokundu.Silikonlu temizleyicinin mucidi Sevginar Baştekin, kadınlara önce yapmak istedikleri iş hakkında bilgi sahibi olmayı, ardından da denemekten korkmamayı tavsiye ediyor.İncir cipsi üreticisi Semra Ünal. Aydın Kuyucak'ta eşine destek olmak için tarlada çalışırken, israf olmasın diye incirleri ince ince dilimleyip güneşte kurutarak incir cipsini geliştirdi. Çevresinde incir cipsi çok sevilince kızıyla "Cennetten Gelen Tatlar" projesini hazırladı. Ünal; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından hibe alarak kendi işini kurdu.Çiftçi Kezban Karaman, Almanya'da gördüğü güneş panellerinin benzerini köyünde kurarak elektrik üretti.Tekstil Atölyesi Sahibi Hamide Sekecek, Kastamonu'da ailesinin geçimine katkı sağlamak için 21 yıl tekstil sektöründe çalıştı. KOSGEB'in girişimcilik kursunun ardından almaya hak kazandığı hibe ve krediyle kendi tekstil atölyesini açtı. Sekecek, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.Kars Kaz Evi Restoranının Sahibi Nuran Özyılmaz, Kars'ın ilk kadın girişimcisi. Kızlarına örnek olmak için 1990'da 10 bileziğini satarak iş hayatına atıldı. 18 yıl boyunca yaptığı tuhafiyeciliğe olan ilginin azalması üzerine yeni bir arayışa girerek, Kars'taki ilk yöresel yemekler yapan restoranı açtıYaşayan Müze Kurucusu Zehra Sema Demir, 2007'de ilk uygulamalı kültür müzesi olan "Yaşayan Müze"yi, 2012'de ise yine kendi imkanları ile memleketi Beypazarı'nda Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü "Hamam Müzesi"ni, 2016'da "Anadolu Açık Hava Müzesi-Yaşayan Köy"ü kurdu.İksir Aydın, matematik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte doğası, tarihi, kültürü, gastronomisiyle çok özel olan doğduğu topraklarda Kastamonu- Daday'da, 1926 yılında yapılan bir konağı ve aslına uygun olarak restore ederek 2010'da dünya turizmine açtı. Aydın ayrıca kurduğu çiftlikte ata buğdayı siyez başta olmak üzere doğal ürünler üretiyor.Akademisyen girişimci Prof. Dr. Yasemin Açık, profesör unvanını İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Epidemioloji Bölümü'nde aldı. Elazığ İş Kadınları Derneği'ni kuran Açık, Cumhuriyet tarihi boyunca Elazığ'da yapılan en büyük özel sektör yatırımını gerçekleştirerek çimento fabrikası kurdu. Açık, çimento, akaryakıt, inşaat, turizm, enerji, savunma, medya, spor, gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok başarılı şirkette çalışmalarını sürdürerek 5 bin dolayında çalışana istihdam sağlıyor.