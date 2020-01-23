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TJK, 'Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu' düzenleyecek

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Sapanca Belediye Başkanlığı adına Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda "Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu" düzenleyecek.

23.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:33TJK, 'Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu' düzenleyecek
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Belediye Başkanlığı adına Hipodromu'nda "Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu" düzenleyecek.

24 Ocak Cuma günü saat 16: 00 da, TJK Resmi Koşu Programı'nda Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda yapılacak olan koşuya at yarışı sevenlerin yoğun ilgisi bekleniyor. TJK Resmi Koşu programı kapsamında düzenlenecek koşu sonrasında dereceye girenlere Sapanca Belediye Başkanlığı Kupası ile plaketleri takdim edilecek.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Sapanca Belediye Başkanlığı adına düzenlenen at yarışının, geleneksel hale gelmesinden dolayı çok memnunum. Ata sporu at sevgisi bize atalarımızdan yadigar. Desteklemek ve yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz. Bin 400 metrede gerçekleşecek olan Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusuna tüm at yarış meraklılarını davet ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kartepe, Kocaeli, Sapanca, Spor

Kaynak: İHA

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