Tkb'den Kuşadası Belediyesine Bir Ödül Daha

16 Kasım 2018 Cuma 16:16



16 Kasım 2018 Cuma 16:16

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar" ve "Sevil-Yaşar Altaş Evi Restorasyonu" projeleri ile "Uygulama Ödülü"ne layık görülen Kuşadası Belediyesi, ödülünü Antalya'da düzenlenen bir törenle aldı.Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül alan belediyelere ödülleri verildi. Yarışmanın ödül töreni, Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) kapsamında Antalya Anfaş EXPO Center'da gerçekleştirildi. Ödül törenine, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ödül alan belediyelerin temsilcileri katıldı."Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar" ve "Sevil-Yaşar Altaş Evi Restorasyonu" projeleri ile "Uygulama Ödülü"ne layık görülen Kuşadası Belediyesi'nin ödülünü Etüt ve Proje Müdürü Sibel Filiz Sirer, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin elinden aldı.4 yılda 4 ödülTarihi ve kültürel değerleri korumaya yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, TKB tarafından son 4 yılda 4'üncü kez ödüle layık görüldü. 62 belediyenin 123 proje ile başvuru yaptığı yarışmaya "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar" ve "Sevil Altaş Evi Restorasyonu" projeleri ile başvuru yapan Kuşadası Belediyesi, Uygulama Ödülü almaya hak kazandı. Kuşadası Belediyesi tarafından, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel değerlerin turizme entegre edilmesi ve alternatif turizm değerlerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması hedefiyle yaşama geçirilen "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi" kapsamında restore edilen iki tarihi Kuşadası evi restore edilerek "Ege Mutfağı Evi" ve "Türk Kahvesi Evi" adıyla hizmete açıldı. Sevil Yaşar Altaş Evi Restorasyon Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar ise tamamlandı. Binanın Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi adıyla kısa süre içerisinde açılması hedefleniyor. - AYDIN