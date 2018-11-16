TKB'den Ödemiş Belediyesi'ne 2 Ödül

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliği, Tarihi Kentler Birliği'nin desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen YAPEX, Antalya Expo Center'da açıldı. Fuar kapsamında, Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada, başvurular 5 kategoride değerlendirildi. Ödemiş Belediyesi, Bademli Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Ödemiş Kültür Turizm Ofisi projeleri kırsal mimarın korunmasına yönelik bütüncül yaklaşımları, bölgesel ölçeğe yayılan turizm odaklı gelişim stratejisini kent merkezi ile buluşturmaları ve bütünlük arz eden restorasyon programları nedeniyle proje ödülü aldı. Ödemiş Belediyesi'nin ödülünü İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan,, TKBDanışma Kurulu Üyesi Asım Güzelbey'den aldı.