TKB heyeti Battalgazi'ye hayran kaldı

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Malatya Bölge Toplantısı kapsamında Battalgazi 'ye gelen heyet, ilçeye hayran kaldı.TKB üyesi belediyelerin başkanları ve konuklara eşlik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tarih ve kültürümüzü tanıtmak için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Tarihi Kentler Birliği (TKB) Malatya Bölge Toplantısı kapsamında Malatya'ya gelen konuklarla birlikte Battalgazi Belediyesi tur otobüsü ile Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami ve Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere tarihi ve kültürel mirasları gezerek, konuklara tarihi ve kültürel miraslar hakkında bilgiler verildi. Gezi esnasında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'nın ve Battalgazi ilçesinin zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu belirterek, "Bugün Malatya'mızda Tarihi Kentler Birliğimizin 2019 yılına ait ikinci toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin değişik yörelerinden belediye başkanları, yerel yönetimde ve kamu yönetimi de çalışan arkadaşlarımızı yöneticilerimizi misafir etmiş olduk. Tabi burada Malatya'mızdaki konu özellikle doğal ve kültürel zenginliklerimize, özellikle Fırat havzasında bulunan bu güzelliklerimizi topluma nasıl kazandırabiliriz, bunlara sahip çıkma bakımından neler yapabiliriz, burada yerel yöneticiler ve üniversitedeki arkadaşlarla istişarelerimiz oldu, çok güzel bir toplantı ortaya çıkmış oldu. İnşallah ilimizde bulunan doğal ve kültürel zenginliklerimizi, gelecek nesillere bu zengin kültürümüzü tanıtma anlamında, taşıma anlamında neler yapılabilir onunla ilgili toplantımızı Malatya'mızda düzenlemiş oldu. Malatya'mızı adım adım geziyoruz. Battalgazi bölgemizde bulunan tarihi hamamımızı misafirlerimize gezdirmiş olduk. Osmanlı'da başlayıp, Cumhuriyetin son yıllarına kadar hamam kültürünün Malatya'mızda şekillendiğini misafirlerimize izah etmeye çalıştık. Daha sonrasında şu an bulunduğumuz mekan Kervansarayımıza geldik. Kervansarayın tarihçesini, tarih süreci içerisinde yüklenmiş olduğu işleri arkadaşlarımızla misafirlerimize anlattık. Burada özellikle Malatya Kayısımızı tattırma adına ikramlarımız oldu. Buradan İnşallah Ulu Camimize geçeceğiz. 800 yıllık tarihi olan ve Selçuklu döneminden kalıp, günümüze kazandırılan, restore edilen bir güzel camimiz var. Sağlıklılaştırmış olduğumuz bir sokağımız var. Kısaca burada tarih ve kültürümüzü tanıtmak için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen uğraşı, çabayı, gayreti sarf ediyoruz. İnşallah ondan sonraki süreçte de dünya kültürel mirasına mal olmuş, inşallah kalıcı listesinde de yer alacak olan Arslantepe'miz var. 5400 yıllık, 6000 yıllık bir medeniyet var. Medeniyetin şekillendiği, Medeniyetin kalbi diye tarif etmiş olduğumuz yerler var. Taş devrinden önce başlayarak Taş Devri dahil olmak üzere, Demir devrine geçişin evrildiği dönemin tüm kalıntılarını, tüm yaşantılarını, orada görüyoruz. Burada çalışan 1960'dan beri İtalyan bir hocamız var Marcella hanımefendi. Bugüne kadar çalışmalarını yapıyor, bundan sonra da çalışmalarına devam edecek. Bizde belediyeler olarak, bu kültürel mirasımızı hem Malatya'mıza tanıtmak, ulusumuza tanıtmak, uluslararası boyutta tanıtımını yapma adına Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Erzincan Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ise, Battalgazi ilçesinin görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Battalgazi gerçekten görmeye değer bir yermiş. Keşke bugüne kadar daha önce ziyaret etseydik, her şeyiyle dört dörtlük, çok hoşumuza gitti. Bazı şeyleri de Kameliye'de uygulamak istiyoruz nasip olursa. Buradaki eserler birbirinden değerli eserler, çok güzel restore edilmiş. İnşallah bizlerde Kemaliye'de sizinle beraber uzun bir yol kat etmek istiyoruz, beraber projeler yapmak istiyoruz. Her şey harikaydı, çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Erzincan Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan da, "Tarihi Kentler Birliğinin Malatya buluşması için ilinize gelmiş bulunmaktayız. Malatya'mızın tarihi güzelliklerini gezdik, gördük. Bizlere ağırladığınız, inşallah ileriki zamanlarda Erzincan'dan Kemah'ta, Kemaliye'de sizleri ağırlamak isteriz. Tarihimizin tanıtımı için bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Bu sayede illerimizin, ilçelerimizin tarihi ve kültürü tanıtılmaktadır. İnşallah bu tanıtımın başarılı olmasını temenni ediyorum. Battalgazi'de ki tarihi yerler gerçekten muhteşem. Şu Ulu Cami'yi gördükten sonra hayran kaldım. İkindi namazını kılmak nasip oldu, Allah kabul etsin inşallah. Gerçekten atalarımızla, geçmişimizle gurur duyuyoruz böyle bir mimari, böyle bir güzellik ilinizde bulduğu için sizlerde gurur duyabilirsiniz. Bizde tarihimizle gurur duyuyoruz gerçekten mükemmeldi" ifadelerini kullandı.Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, Malatya'nın zengin bir tarihe sahip olduğunu ilk kez bu gezide öğrendiğini ifade ederek, "Malatya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezme imkanımız oldu. Malatya bilirdik ama bu kadar geçmiş tarihi zenginliği olduğunu ilk defa bu gezide tanımış oldum. Sekiz bin yıllara kadar giden bir geçmişi, Asur, Hitit, Roma, Bizans medeniyetine ev sahipliği yapmış, daha sonra Anadolu'nun Müslümanlaşmasında, Türkleşmesinde büyük katkıları olan Selçuklulara ev sahipliği yapmış, Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış, en sonda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahiplik yapmış kadim bir medeniyeti burada görme imkanımız oldu. Gerçekten Malatya doğal güzellikleri bakımından, kültürel zenginlikleri ve tarihi zenginlikleri bakımından görmeye değer yerlerin en başta gelenidir. Tabii bu arada Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması önemli bir katkısı olan bizim efsane iyi kahramanlarımızdan Battal Gazi'nin memleketi olan Battalgazi ilçesinde de birçok Kervansaray, Ulu Cami, Arslantepe'yi görme imkanımız oldu" diye konuştu. - MALATYA